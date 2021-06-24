— Украина-Швеция — хорошая пара, обе команды очень перспективные. У Украины неплохие шансы пройти дальше, — цитирует Семина Sport24.
Сборная Украины заняла третью строчку в группе "С", где также выступали Нидерланды, Австрия и Северная Македония.
Сборная Швеции финишировала первой в группе "Е". В квартете играли Испания, Словакия и Польша.
Матч Украина — Швеция состоится 29 июня.
Семин: Украина-Швеция — хорошая пара. У Украины неплохие шансы пройти дальше
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о паре Украина — Швеция в 1/8 финала чемпионата Европы.
Фото: ФК "Локомотив"
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