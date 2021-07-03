- Что случилось с Шуниным? У него, скорее всего, психологические ошибки, на таком уровне нужна очень сильная психология. Где-то он все-таки перегорел, поэтому совершал ошибки, но он тоже неплохой вратарь, показывает хорошую игру в нашем чемпионате, в игре за сборную есть какие-то проблемы, но если он поправит свое психологическое состояние, то тоже будет хорошим вратарем, - приводит слова Дасаева ТАСС.
Голкипер московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин Чемпионат Европы-2020 начинал в качестве основного вратаря нашей национальной команды. В стартовом матче против сборной Бельгии 34-летний Шунин пропустил три гола, один из которых состоялся после того, как он отбил удар по своим воротам перед собой. В матчах второго и третьего туров против Финляндии (1:0) и Дании (1:4) пост голкипера сборной занял 22-летний Матвей Сафонов из "Краснодара".
Дасаев: Шунин показывает хорошую игру в нашем чемпионате, в игре за сборную есть какие-то проблемы
Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал текущее состояние вратаря сборной России Антона Шунина.
Фото: РПЛ
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