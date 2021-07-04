Онопко заявил, что в целом ему понравилась игра сборной Украины на Евро. Также тренер рассказал, какой гол, по его мнению, стал наиболее значимым в матче с англичанами.
"Для меня второй гол в ворота Украины был самый болезненный, это всё перевернуло. На 36-й минуте тренерский штаб Украины совершил перестановки, упростили немного задачу в плане атак для Англии, перейдя на два центральных защитника.
Считаю, что сборная Украины сделала большое дело, в целом их игра мне понравилась. Второй тайм игры Украина — Англия мне больше понравился, в первом мне было скучно, Украина сильно садилась в штрафную, не было ускорений, обводок", - сказал Онопко.
Отметим, что сборная Англии в полуфинале Евро сыграет против Дании. Встреча пройдет на "Уэмбли" 7 июля.
Источник: Матч ТВ
Онопко: мне было скучно смотреть первый тайм матча Украина - Англия
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение Украины от Англии в матче 1/4 финала Евро-2020 (0:4).
Фото: РИА Новости
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