- Кто мой фаворит на Евро-2020? Италия (интервью происходило до матча 1/4 финала Италия - Бельгия - прим.). По всем характеристикам. Я говорил это еще перед началом турнира, и все смотрели на меня типа: "Что с этим человеком?" Я давно слежу за этой командой. Играют современно, двигаются в глубину, много прессинга. Говорят, что там нет звезд - действительно, таких игроков, как Роналду там нет, но посмотрите на их опорную зону, - передает слова Николича "Спорт-Экспресс".
Сборная Италии стала победителем группы A, одержав три победы в трех матчах со сборными Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (1:0) и набрав 9 очков. В 1/8 финала итальянцы встретились с национальной командой Австрии и одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время после ничьей 0:0 в основное. В четвертьфинале "скуадра адзурра" переиграла со счетом 2:1 сборную Бельгии. В полуфинале соперником сборной Италии станет команда Испании, матч пройдет 6 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".
Николич назвал своего фаворита на Чемпионате Европы-2020
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, какую сборную считает фаворитом проходящего в эти дни Чемпионата Европы-2020.
Фото: AFP
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