Согласно информации источника, в преддверии Евро футболисты и штаб сборной России получили долги по премиальным за выступление на ЧМ-2018, на котором команда дошла до четвертьфинала. Отмечается, что сумма задолженности составляла свыше 100 миллионов рублей. Деньги были выплачены тем, кто принимал участие в чемпионате мира.
На Евро сборная России завершила выступления по итогам группового раунда. Команда Станислава Черчесова набрала три очка и заняла последнее место в турнирной таблице квартета B.
Источник: РБ Спорт
Источник: сборной России перед Евро выплатили долги по премиальным за выступление на ЧМ-2018
Перед Евро-2020 игроки сборной России получили долги по премиальным за выступление на чемпионате мира 2018 года.
Фото: Getty Images
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