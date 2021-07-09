Фернандес заявил, что вылет сборной России с Евро по итогам групповой стадии - справедливый результат. По его словам, ни один из матчей на турнире команда не провела на своем уровне.
"Мы усердно готовились, сражались, бились, желания было полно. Но по факту сыграть хорошо не смогли и заслужили вылет с Евро. Даже если брать в расчет товарищеские игры против Польши и Болгарии, ни один из пяти матчей мы не сыграли на уровне. Бельгии проиграли 0:3, с финнами тоже было сложно играть — вряд ли можно говорить, что мы были там хороши. С Данией то же самое", - заявил Фернандес.
Напомним, что на Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе B, набрав три очка. Команда одержала победу в матче с Финляндией (1:0). В двух других встречах группового этапа россияне уступили - Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
Источник: Sport24
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Марио Фернандес: мы не смогли хорошо сыграть на Евро и заслужили вылет с турнира
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес высказался о неудачном выступлении национальной команды на Евро-2020.
Фото: Reuters
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