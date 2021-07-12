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Боярский: сборной России и Манчини не поможет

Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал победу Италии в финале чемпионата Европы-2020 над Англией (1:1, 3:2 по пенальти).
Фото: РИА Новости
Боярский заявил, что рад за Роберто Манчини. Артист, отметил, что специалист хорошо провел турнир. По мнению Боярского, специалист заслужил эту победу и сумел доказать свою состоятельность.

Также Боярский ответил на вопрос, почему у Роберто Манчини не получилось в петербургском "Зените".

"Материал, который был в команде намного слабее чем тот, которым он владеет сейчас. Это основная причина. У нас таких игроков нет. А ставить под сомнения его тренерские способности было бы глупо. Хотел бы я в будущем еще раз увидеть его в "Зените"? Нет. В "Зените" я хочу видеть только Семака. Если говорить про сборную, то России и Манчини не поможет", - цитирует Боярского Sport24.

Сборную Италии возглавляет Роберто Манчини, который в России тренировал "Зенит". Главным тренером петербургской команды этот специалист был с 2017 по 2018 год. Вместе с ним "сине-бело-голубые" заняли 5-е место в Российской Премьер-лиге, а также дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

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Теги: Боярский Манчини Сборная Италии
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