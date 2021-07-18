Черышев, в частности, заявил, что на Евро у сборной России были более сильные соперники по сравнению с ЧМ-2018. При этом он отметил хорошую подготовку команды к чемпионату Европы. По словам Черышева, на турнире сборная не смогла выполнить требования тренерского штаба.
"Я бы сказал, что соперники у нас были гораздо сильнее, чем три года назад. И мы не во всех моментах правильно сыграли. Команда хорошо готовилась на сборах, установка была понятной, но, значит, не смогли ее выполнить.
У нас игра не менялась какое-то время, и результаты были хорошими. Удачный ЧМ-2018 и отборочный цикл к Евро-2020. Я не думаю, что это проблема стиля. Просто соперники тоже играют в футбол, и бывает тяжело их победить", - заявил Черышев.
Напомним, что на Евро сборная России не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе B.
Источник: Чемпионат
Черышев: на Евро у нас были гораздо более сильные соперники, чем на чемпионате мира
Полузащитник сборной России Денис Черышев высказался о причинах неудачного выступления команды на Евро-2020.
Фото: dpa / Global Look Press
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