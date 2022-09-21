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Газзаев: РФС и Минспорта должны взаимодействовать с ФИФА и УЕФА. Вернуть хотя бы сборную было бы правильным решением

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал отстранение нашей команды от жеребьевки отборочного турнира Евро-2024.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Я считаю, что Российский футбольный союз и Министерство спорта должны на постоянной основе взаимодействовать с ФИФА и УЕФА и другими международными спортивными организациями на тему возвращения нашего спорта на международную арену. Нужно идти к цели поэтапно: для начала сделать предложение, чтобы допустили национальную сборную к участию в отборе на чемпионат мира и Европы, а уже потом добиваться возвращения клубов. ...Вернуть хотя бы сборную было бы правильным решением УЕФА и ФИФА. РФС нужно поставить этот вопрос на ближайшем Конгрессе ФИФА, - передает слова Газзаева Sport24.

20 сентября стало известно, что сборная России не примет участия в жеребьевке отборочного турнира к Чемпионату Европы-2024, который пройдет в Германии. Это стало следствием отстранения УЕФА всех российских сборных и клубов от международных матчей под своей эгидой. Решение ФИФА и УЕФА об отстранении от международных соревнований российских команд было принято в феврале 2022 года по политическим причинам и в мае 2022 года продлено на весь сезон-2022/2023. При этом на ежегодном конгрессе ФИФА вопрос об исключении России из этой организации не поднимался.

Сборная России мимо Евро-2024: еще два года без европейского футбола. Не пора ли повернуться к Азии?


Сборная России РФС ФИФА УЕФА Газзаев
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