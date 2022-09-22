– Понятно, что сразу возникнет много вопросов, связанных с финансами, логистикой и так далее. Но АФК от этого только выиграет: она сразу же станет самой большой конфедерацией в мире как по территории, так и по количеству людей. После УЕФА, на мой взгляд, АФК стоит на втором месте по уровню развития и отлаженности процессов, – цитирует Букуева "СЭ".
Сборная Киргизии и сборная России сыграет между собой уже на этой неделе, 24 сентября. Данный матч будет товарищеским и пройдёт в Бишкеке. На этой неделе стало известно, что сборная России не примет участия в жеребьевке отборочного раунда ближайшего чемпионата Европы, которая состоится 9 октября. Об этом РФС лично сообщил во всех своих официальных ресурсах. Отстранение российских команд и клубов от соревнований со стороны УЕФА остается в силе.
В Киргизии уверены – если РФС станет членом АФК, конфедерация от этого точно не проиграет
Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев высказался о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: РИА Новости