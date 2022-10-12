В пресс-службе УЕФА сообщили, что национальным командам, отказавшимся от игр со сборной Косово в отборе к Евро-2024, грозят дисциплинарные санкции.
Сборная Косово попала в одну группу с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Белоруссии и Андорры. Среди будущих соперников сборной независимость республики не признают румыны и белорусы.
"Это не просто двойные стандарты, а вопиющая несправедливость, хамство и неуважение к футболу. Есть сербско-косовский кризис, есть российско-украинский. Почему-то в одном случае наказание есть, а в другом - поощрение и подстрекательство не участвовать в матчах с российскими командами. Конечно, это лицемерие чиновников, которые не выдержали удар своих западных покровителей и спонсоров", - приводит слова Свищева РБ Спорт.
Свои домашние матчи Косово проводит в Приштине.
Отборочный турнир Евро-2024 пройдет с марта по ноябрь 2023 года. Косовары финишировали на 2 месте в группе 2 дивизиона C Лиги наций. Соперниками Косово в этом квартете были команды Греции, Северной Ирландии и Кипра.
Свищев - о заявлении УЕФА по матчам с Косово: вопиющая несправедливость и лицемерие
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление УЕФА о матчах со сборной Косово в отборе к чемпионату Европы-2024.
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