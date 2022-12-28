– Карпин говорил, что нет смысла вызывать в сборную людей с возрастом за 30 лет. Вероятность моего возвращения минимальная. Подход Карпина логичен, — цитирует Газинского "Чемпионат".
Полузащитник Юрий Газинский, играющий сейчас в РПЛ за футбольный клуб "Урал", успел провести за сборную России всего 21 матч. Из результативных действий у Юрия – один забитый мяч. Дебют Газинского за национальную команду пришелся на 31 августа 2016 года. В текущем сезоне за "Урал" Юрий Газинский отыграл 18 матчей – 12 в Российской премьер-лиги и шесть на групповой стадии Кубка России. Газинский в результате этих игр забил пять мячей и отдал три голевых передачи. Наибольшее количество матчей на клубном уровне Юрий провел в футболке "Краснодаре" – 282 (14 голов и 29 результативных передач). 20 июля 2023 года Газинскому исполнится 34 года.
Газинский: вероятность моего возвращения в сборную России минимальная
Экс-футболист сборной России Юрий Газинский высказался о решении наставника национальной команды Валерия Карпина об ограничении возраста игроков в сборной.
Фото: Чемпионат.com