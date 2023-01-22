- Все знают, что Гус Хиддинк - мой второй отец (смеется). Все самые хорошие футбольные воспоминания связаны как раз с ним. С Гарри Реднаппом отношения были не такие хорошие и теплые, как с Гусом, но я у него играл и чего-то добился в "Тоттенхэме". Реднаппа, конечно, тоже можно было назвать, но Хиддинк все-таки для меня ближе. Гус - величина, - передает слова Павлюченко "Чемпионат".
76-летний голландский тренер Гус Хиддинк в период с 2006 по 2010 год работал в должности главного тренера сборной России, в период его работы основным нападающим национальной команды чаще всего был Роман Павлюченко. Самым успешным турниром сборной России при Хиддинке стал Евро-2008, на котором наша команда завоевала бронзовые медали; Павлюченко сыграл в стартовом составе во всех 5 возможных матчах и записал на свой счет 3 забитых гола, один из которых - в 1/4 финала со сборной Голландии (3:1 д.в.).
Павлюченко: Хиддинк - мой второй отец, все самые хорошие футбольные воспоминания связаны с ним
Экс-нападающий сборной России и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко ответил на вопрос о лучшем иностранном тренере, с которым ему доводилось работать.
Фото: "Спорт-Экспресс"