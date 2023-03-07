- Рад за Илью Помазуна, что он попал в расширенный список сборной России. Я его знаю: он проходил через наши руки, а сейчас работаем с его отцом в академии, поэтому я очень рад. В этом сезоне он играет как вратарь сборной России, - передает слова Чанова "Чемпионат".
Ранее тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор, в ходе которого подопечные Валерия Карпина проведут контрольные матчи со сборными Ирана (на выезде, 23 марта) и Ирака (на своем поле, 27 марта). В список из 41 фамилии были включены 5 вратарей, в число которых вошел 26-летний голкипер "Урала" Илья Помазун, трансфер которого принадлежит московскому ЦСКА.
В текущем сезоне на счету Помазуна 23 матча во всех турнирах за "Урал", в которых он пропустил 35 голов, 4 игры вратарь завершил "всухую".
Чанов: в этом сезоне Помазун играет как вратарь сборной России
Экс-голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение о включении вратаря "Урала" Ильи Помазуна в расширенный список сборной России.
Фото: ФК "Урал"