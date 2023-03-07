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Чанов: в этом сезоне Помазун играет как вратарь сборной России

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Экс-голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение о включении вратаря "Урала" Ильи Помазуна в расширенный список сборной России.
Фото: ФК "Урал"
- Рад за Илью Помазуна, что он попал в расширенный список сборной России. Я его знаю: он проходил через наши руки, а сейчас работаем с его отцом в академии, поэтому я очень рад. В этом сезоне он играет как вратарь сборной России, - передает слова Чанова "Чемпионат".

Ранее тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор, в ходе которого подопечные Валерия Карпина проведут контрольные матчи со сборными Ирана (на выезде, 23 марта) и Ирака (на своем поле, 27 марта). В список из 41 фамилии были включены 5 вратарей, в число которых вошел 26-летний голкипер "Урала" Илья Помазун, трансфер которого принадлежит московскому ЦСКА.

В текущем сезоне на счету Помазуна 23 матча во всех турнирах за "Урал", в которых он пропустил 35 голов, 4 игры вратарь завершил "всухую".


Сборная России Помазун Чалов
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