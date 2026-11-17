Владелец "Андорры" Жерар Пике встал на защиту голкипера Хесуса Овоно.

Фото: GLobal Look Press

- Дисквалификация Хесуса Овоно на 12 матчей фактически возлагает на него вину за последствия, в которых он не виноват. Наказывать нужно за само действие, а не за последствия.

По словам Пике, наказывать нужно за само действие, а не за последствия. Смерть де Мигеля после столкновения - несчастный случай.В 2012 году я столкнулся с Виктором Вальдесом в очень похожей ситуации — и это не делало его виноватым. А если бы случилось что?то более серьёзное, он всё равно не был бы виновен. Людям часто нужно кого?то обвинить: иначе мы не можем понять, почему подобные вещи происходят на футбольном поле. Это несчастный случай, - сказал Пике в видео, опубликованным в соцсетях.Напомним, что в матче 12 тура Сегунды между "Тенерифе" и "Андоррой" голкипер Хесус Овоно столкнулся с нападающим "Тенерифе" Хесусом де Мигелем. Форвард потерял сознание и его экстренно госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь, однако на следующее утро в "Тенерифе" сообщили о смерти футболиста. Голкипера "Андорры" Овоно дисквалифицировали на 12 матчей за этот эпизод.Сообщалось, что Овоно после трагических событий не выходит из дома и не общается ни с кем из партнеров по команде. По информации испанских СМИ, Жерар Пике разговаривал с голкипером и пытался убедить его в том, что произошедшее - несчастный случай.