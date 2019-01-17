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"Сент-Этьен" добился волевой победы над "Марселем"

"Сент-Этьен" обыграл "Марсель" в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции (2:1).

Это позволило "Сент-Этьену" вышел на 3-е место в турнирной таблице, а "Марсель" остался на 9-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

"Сент-Этьен" - "Марсель" - 2:1 (0:1)

Голы: Стротман, 16 (0:1). Хазри, 59 - с пенальти (1:1). Хазри, 88 (2:1).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Суботич, Колодзейчак, Габриэл Силва (Салибюр, 75), М`Вила, Кабелла, Хазри (Полома, 90), Сельнес, Монне-Паке, Диони (Амума, 64).

"Марсель": Манданда, Роланду, Амави, Луиз Густаву (Жермен, 90), Стротман, Товен, Сансон (Радоньич, 90), Лопес, Сарр, Камара, Окампос (Нжи, 85).
Теги: Марсель Сент-Этьен Лига 1
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