Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|32
|43
|12
|Анже
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|Кан
|32
|23
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"Сент-Этьен" разгромил "Бордо"
В матче 32-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл дома "Бордо" со счетом 3:0.
Чемпионат Франции
32-й тур
"Сент-Этьен" – "Бордо" – 3:0
Голы: Хазри, 56 – с пенальти (1:0). Дебюши, 74 (2:0). Дебюши, 90 (3:0).
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Салиба, М`Вила, Кабелла, Амума, Хазри (Диони, 82), Берич (Аит Беннассер, 75), Норден (Полома, 76).
"Бордо": Костиль, Сабали, Кунде, Паленсия, Сиссоко (Маджа, 79), Лоре, Юссуф (Бриан, 66), Отавиу, Башич (Плашил, 75), Камано, Карамо.
Предупреждения: Колодзейчак, 3. Кабелла, 46.
Чемпионат Франции
32-й тур
"Сент-Этьен" – "Бордо" – 3:0
Голы: Хазри, 56 – с пенальти (1:0). Дебюши, 74 (2:0). Дебюши, 90 (3:0).
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Салиба, М`Вила, Кабелла, Амума, Хазри (Диони, 82), Берич (Аит Беннассер, 75), Норден (Полома, 76).
"Бордо": Костиль, Сабали, Кунде, Паленсия, Сиссоко (Маджа, 79), Лоре, Юссуф (Бриан, 66), Отавиу, Башич (Плашил, 75), Камано, Карамо.
Предупреждения: Колодзейчак, 3. Кабелла, 46.
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