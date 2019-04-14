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Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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"Сент-Этьен" разгромил "Бордо"

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл дома "Бордо" со счетом 3:0.

Чемпионат Франции

32-й тур

"Сент-Этьен" – "Бордо" – 3:0

Голы: Хазри, 56 – с пенальти (1:0). Дебюши, 74 (2:0). Дебюши, 90 (3:0).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Салиба, М`Вила, Кабелла, Амума, Хазри (Диони, 82), Берич (Аит Беннассер, 75), Норден (Полома, 76).

"Бордо": Костиль, Сабали, Кунде, Паленсия, Сиссоко (Маджа, 79), Лоре, Юссуф (Бриан, 66), Отавиу, Башич (Плашил, 75), Камано, Карамо.

Предупреждения: Колодзейчак, 3. Кабелла, 46.
Теги: Сент-Этьен Бордо
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