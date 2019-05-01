Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Реймс
Ним
Страсбург
Ренн
Нант
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 34 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье 34 54
6 Марсель 34 54
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Давид де Хеа ведет переговоры с "ПСЖ"

Спортивный директор "ПСЖ" Антеро Энрике в течение нескольких недель ведет переговоры с окружением голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, утверждает Paris United.

28-летний испанец имеет действующий контракт с английским клубом, рассчитанный до 2020 года.

В этом сезоне Де Хеа сыграл в 45 матчах во всех турнирах, пропустил 60 голов и 10 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
Теги: ПСЖ Лига 1 де Хеа
Сегодня, 09:52
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