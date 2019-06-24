Маркиньос: хочу, чтобы Неймар остался в "ПСЖ"

Защитник французского "Пари Сен-Жермен" Маркиньос высказал мнение относительно слухов об уходе бразильского форварда Неймара из клуба.

Сообщалось, что 27-летний нападающий хочет вернуться в стан каталонской "Барселоны".

"Мне бы все же хотелось, чтобы Неймар остался. Он очень важный для команды игрок. Трудно подписать такого футболиста. Его также трудно удержать, но я надеюсь, что он будет с нами. Он не только важный игрок, но и друг, которого я люблю. Мы не говорили о его будущем. Однако мне кажется, что уже есть много людей, которые говорят с ним только об этом", — цитирует Маркиньоса L'Equipe.

"Газета.ру"
Теги: Маркиньос ПСЖ Лига 1
Сегодня, 18:52
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