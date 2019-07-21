"Порту" сделал предложение Фалькао

Португальский "Порту" хочет вернуть в свои ряды нападающего "Монако" Радамеля Фалькао. Как сообщает Soccer Link, руководство "драконов" уже сделало предложение 33-летнему колумбийцу.Фалькао выступал за "Порту" с 2009 по 2011 год. Он провел за клуб 87 матчей во всех турнирах, забил 72 гола и отдал 17 результативных передач. Затем Радамель перебрался в мадридский "Атлетико", откуда в 2013 году и перешел в "Монако".Действующий контракт Фалькао с французским клубом истекает летом 2020 года. В сезоне-2018/19 он провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 2 голевые передачи.Ранее сообщалось, что Фалькао может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае".