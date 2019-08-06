Хакеры взломали страницу Верратти и лайкнули чужой комментарий "Вратари "ПСЖ" - куски говна"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти попал в неприятную историю по вине интернет-хакеров. Один из пользователей инстаграма раскритиковал вратарей парижской команды — Кевина Траппа и Альфонса Ареола. "Оба вратаря — просто куски говна. Нам нужно продать их и приобрести нормального голкипера (Онана или Наваса)", — написал фанат. Под этим комментарием появился лайк от имени Верратти.Позже 26-летний итальянец пояснил, что мошенники взломали его страницу в соцсети и действовали от его имени.