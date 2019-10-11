Бекхэм планирует стать агентом Мбаппе

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, который в настоящее время является одним из владельцев клуба MLS "Интер Майами", хочет стать агентом нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.Ранее стало известно, что 44-летний англичанин указан в списке директоров компании Footwork Management Limited, где также нашлось место фамилиям его близкого друга Дэйва Гарднера и Никола Хоусона, ранее ставшего с Бекхэмом сооснователем медиалейбла Studio 99.Бекхэм хочет, чтобы его первым клиентом стал Мбаппе. Бекхэм считает, что сотрудничество с французом может дать его компании неплохую прибыль из-за нерешенного будущего в "ПСЖ" в условиях интереса со стороны "Реала" и "Манчестер Сити".В текущем сезоне Мбаппе сыграл 6 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, где забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.