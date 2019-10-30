Верратти продлил контракт с "ПСЖ" до 2024 года

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти продлил контракт с клубом, сообщает RMC. Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года.Агент Верратти Мино Райола несколько месяцев вел переговоры по новому договору, и теперь они увенчались успехом.26-летний Верратти выступает за "ПСЖ" с 2012 года. За это время он провел в составе команды 290 матчей, забил 9 голов и сделал 48 результативных передач. Его предыдущий договор был рассчитан до 2021 года.