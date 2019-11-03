Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после поражения от «Сент-Этьена» (0:1) в матче 12-го тура Лиги 1 посетовал на работу арбитров, засчитавших гол соперника, оказавшийся единственным в матче.
«Матч был равным. Не понимаю, как можно было засчитать гол «Сент-Этьена», если перед ним был грубый фол в центре поля. Судьи были явно настроены отдать победу «Сент-Этьену».
По телекартинке все могли увидеть этот фол. 99% людей думают, как и я, но те, кто оценивают работу арбитров, ничего не говорят. На прошлой неделе не засчитали наш гол «Нанту». Сегодня, кроме гола, было еще 4 добавленные минуты — и это в матче с двумя удалениями и шестью заменами! Я не понимаю этого и очень разочарован, потому что я профессионал, и мне нравится, когда профессионалов уважают. Но такое отношение — это неуважение», — приводит слова Жардима Sport24 со ссылкой на эфир Canal+.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле весь матч.
Жардим: судьи были настроены отдать победу "Сент-Этьену" (видео)
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»