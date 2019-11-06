Платини: "ПСЖ" - французская команда? С таким же успехом этот клуб можно назвать "Coca-Cola"

Бывший президент УЕФА Мишель Платини порассуждал о богатстве и идентичности в современном футболе на примере чемпиона Франции - "ПСЖ"."Сегодня вы покупаете всех лучших игроков и выигрываете. Все основано на богатстве — деньги убивают философию футбола.Когда вы являетесь президентом УЕФА, вы хотите, чтобы все участвовали в ваших соревнованиях и чтобы у каждой команды был шанс выиграть их. В настоящий момент это немного сложно.Взять, например, "ПСЖ". Президент — катарец, спортивный директор — бразилец, тренер — немец, а команда французская? Почему клуб называют "Пари Сен-Жермен"?Есть 40?000 человек, много людей, которые любят этот клуб. Но с таким же успехом его можно назвать "Coca-Cola" или как-то так", — цитирует Платини France Info.