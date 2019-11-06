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Платини: "ПСЖ" - французская команда? С таким же успехом этот клуб можно назвать "Coca-Cola"

Бывший президент УЕФА Мишель Платини порассуждал о богатстве и идентичности в современном футболе на примере чемпиона Франции - "ПСЖ".

"Сегодня вы покупаете всех лучших игроков и выигрываете. Все основано на богатстве — деньги убивают философию футбола.

Когда вы являетесь президентом УЕФА, вы хотите, чтобы все участвовали в ваших соревнованиях и чтобы у каждой команды был шанс выиграть их. В настоящий момент это немного сложно.

Взять, например, "ПСЖ". Президент — катарец, спортивный директор — бразилец, тренер — немец, а команда французская? Почему клуб называют "Пари Сен-Жермен"?

Есть 40?000 человек, много людей, которые любят этот клуб. Но с таким же успехом его можно назвать "Coca-Cola" или как-то так", — цитирует Платини France Info.

Sport24.ru


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Теги: Платини ПСЖ Лига 1
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