Верратти: сейчас Неймар в "ПСЖ" работает лучше, чем тогда

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти заявил, что форвард команды Неймар не испытывает проблем из-за сорванного перехода в "Барселону"."Неймар в порядке. Конечно, он выглядит более счастливым на поле, но и на тренировках он хорош. В какой-то момент он хотел уйти. У него были непростые времена. В конце концов, он остался и работает даже лучше, чем прежде. Он хочет вернуться как можно быстрее, чтобы помогать команде", — цитирует Верратти Telefoot.