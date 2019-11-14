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"ПСЖ" вступил в переговоры с агентом Икарди о выкупе форварда у "Интера"

"ПСЖ" хочет выкупить нападающего Мауро Икарди у "Интера".

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижане уже начали переговоры по этому вопросу с агентом и женой футболиста Вандой Нарой. Французский клуб намерен воспользоваться опцией в арендном соглашении аргентинца о выкупе за 65 миллионов евро.

"ПСЖ" предложит форварду контракт сроком на пять лет.

Икарди перешел в "ПСЖ" на правах аренды в начале сентября. В этом сезоне он провел за парижан 10 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

Sport24


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Теги: ПСЖ Интер Икарди Ла Лига Лига 1
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