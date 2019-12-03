В матче 16-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Анже" со счетом 2:0.
Чемпионат Франции
16 тур
Голы: Сансон, 17, Пайет, 41 (пен.)
Анже: Бютель, Нури, Тома, Траоре, Мансо, Фюльжини (Бобишон, 77), Сантамария, Капелле (Лаж, 58), Мангани (Павлович, 71), Тиуб, Алиуи
Марсель: Манданда, Камара, Сакаи (Лопес, 46), Сарр, Амави, Чалета-Цар, Сансон, Стротман, Ронжье, Пайет (Радоньич, 79), Бенедетто (Гонсалес, 63)
Предупреждения: Стротман, 15, Тома, 39
"Марсель" в гостях обыграл "Анже"
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