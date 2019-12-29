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Жардим и "Монако" снова расстались. Почему так произошло и что это означает для Головина?

Руководство "монегасков" не устроил взлет с 20 места на 7, не устроили 7 побед в 11 последних матчах, и даже победа над "Лиллем" со счетом 5:1 не спасла Жардима. Судьба команды теперь в руках Морено.
Фото: https://vk.com/franceball
Новость об увольнении Жардима из "Монако" стала удивлением для многих. Последние результаты команды и ее положение в турнирной таблицы совсем не выглядят ужасающими, да и качество футбола в ее исполнении нельзя назвать плохим. Португальский специалист после возвращения в клуб в январе 2019 года работал хоть и с переменным, но все-таки с успехом. Он помог избежать вылета в прошлом сезоне, смог выйти из крутого пике в начале нынешнего, и, казалось, имел неплохие перспективы во втором круге.

Что же не устроило руководство "Монако"?

Ответ можно попробовать найти в недавнем интервью вице-президента клуба Олега Петрова. После разгромной победы над "Лиллем" со счетом 5:1 он сделал два важных заявления. В первом Петров напомнил об ужасном отрезке на старте чемпионата, когда "монегаски" были на последнем месте в таблице. Причины провала он назвал "непонятными". Это определение вполне можно расценить так - мы проанализировали то, что случилось, и не осознали, что помешало главному тренеру в первых турах.

Фото: france24.com

Второе заявление касалось уже дня сегодняшнего. Петров не стал отрицать, что в движении от 20-й позиции к 7-й есть прогресс. Другое дело, что по его мнению это не то, чего заслуживает команда. "Мы верим, что можем выступать лучше" - подытожил вице-президент, слова которого приводит France Football. И спустя неделю после этого интервью с целью улучшить качество выступлений вместо Жардима был назначен практически не имеющий серьезного опыта работы Морено.

Морено вывел Испанию на Евро, но никогда не работал главным тренером в клубном футболе

Испанец, соглашение с которым рассчитано до июня 2022-го года, приступит к работе уже на следующей неделе. Времени на раскачку нет - 4 января у "Монако" кубковый матч с "Реймсом". Но в случае с Морено не так интересно, когда у него дебютная игра, или сколько у него есть дней на знакомство с командой. Значительно интереснее сам факт выбора Роберто в качестве нового главного тренера. Он получил категорию Pro 17 лет назад, но до этого года работал только в качестве ассистента.

Впервые главным он стал в марте, когда начал тренировать сборную Испании после ухода со своего поста из-за болезни дочери Луиса Энрике. При Морено испанцы провели 9 матчей, одержали 7 побед, дважды сыграли вничью, забили 29 голов и пропустили всего лишь 4. Само собой, такие выдающиеся результаты без проблем позволили выйти в финальную стадию Евро-2020. И Морено очень хотел быть и дальше главным тренером национальной команды, но ушел после заключительного матча квалификации, поскольку на свое место вернулся Энрике.

Фото: skysports.com

Впрочем, несмотря на опыт этого года Морено все еще остается наставником, который никогда не работал в качестве главного в клубном футболе. Выбор руководства "Монако" не кажется очевидным и очень напоминает ситуацию с Анри. Разница только в том, что Морено никогда не был футболистов и не является хоть какой бы то ни было значимой фигурой в истории княжеского клуба. Рисков в назначении Роберто много, и абсолютно не будет удивлением, если в ближайшем будущем он будет уволен, а тот же Жардим вновь вернется в "Монако".

Что означает приход Морено для Головина?

Очевидно, что Александра пользовался большим доверием и уважением у Жардима. Российский полузащитник получал много игрового времени - больше него на поле были только Глик и Желсон Мартинш. Результативные действия Головина принесли "Монако" практически половину очко - 12 из 28. При этом Жардим мог использовать его на разных позициях в центральной зоне или на левом фланге. По факту, Саша уверенно доказывал, что он не просто какой-то любимчик тренера, но и реально классный игрок.

Перспективы Головина при Морено можно оценить через призму предпочтительной для нового наставника расстановки. В сборной Испании он неизменно использовал 4-3-3. Если перенести эту схему на "Монако", то Головин в нее вполне органично вписывается в тройке с Бакайоко и Фабрегасом. Адриен Сильва по уровню демонстрируемой в этом сезоне игры проигрывает конкуренцию и вряд ли сможет претендовать на место кого-то из названных выше игроков центра поля. По крайней мере, на первых порах работы нового главного тренера.

Фото: theweek.in

Но есть и другой вариант. В свое время Морено написал книгу с говорящим названием - "Мой рецепт 4-4-2". Хорошая статья о ней и в целом об испанце есть у коллег из Sports.ru. Так вот, 4-4-2 является любимой схемой Роберто, и не исключено, что в "Монако" он сделает выбор именно в ее пользу. И в таком случае, мы понимаем, что на четырех центральных полузащитников будет только два места. Исходя из того, что Бакайоко обладает более выраженными качествами опорника, его попадание в стартовый состав не попадает под сомнение. Основная дилемма тренера развернется между Фабрегасом и Головиным. И здесь совсем нет уверенности, что Морено сделает ставку на молодого россиянина.

Впрочем, существует вероятность еще одного развития событий. Кто следит за "Монако", знает, что самая большая проблема команды - игра в обороне. Защитники допускают очень много ошибок, а капитан Глика по проценту брака едва ли не лидер. В этой связи Морено вполне может отказаться от схем, начинающихся на цифру 4, ведь пусть лучше при 5-3-2 или при 5-4-1 сзади будет на одного игрока больше. В таком случае выбор в пользу Головина будет более логичным. Именно он обладает лучшими по сравнению с теми же Бакайоко и Фабрегасом атакующими качествами, которые будут помогать Слимани, Бен-Йеддеру и "Монако" в целом забивать победные голы.


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Теги: Монако Жардим Головин
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