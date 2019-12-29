Жардим и "Монако" снова расстались. Почему так произошло и что это означает для Головина?

Руководство "монегасков" не устроил взлет с 20 места на 7, не устроили 7 побед в 11 последних матчах, и даже победа над "Лиллем" со счетом 5:1 не спасла Жардима. Судьба команды теперь в руках Морено.

Фото: https://vk.com/franceball

Новость об увольнении Жардима из "Монако" стала удивлением для многих. Последние результаты команды и ее положение в турнирной таблицы совсем не выглядят ужасающими, да и качество футбола в ее исполнении нельзя назвать плохим. Португальский специалист после возвращения в клуб в январе 2019 года работал хоть и с переменным, но все-таки с успехом. Он помог избежать вылета в прошлом сезоне, смог выйти из крутого пике в начале нынешнего, и, казалось, имел неплохие перспективы во втором круге.Ответ можно попробовать найти в недавнем интервью вице-президента клуба Олега Петрова. После разгромной победы над "Лиллем" со счетом 5:1 он сделал два важных заявления. В первом Петров напомнил об ужасном отрезке на старте чемпионата, когда "монегаски" были на последнем месте в таблице. Причины провала он назвал "непонятными". Это определение вполне можно расценить так - мы проанализировали то, что случилось, и не осознали, что помешало главному тренеру в первых турах.Второе заявление касалось уже дня сегодняшнего. Петров не стал отрицать, что в движении от 20-й позиции к 7-й есть прогресс. Другое дело, что по его мнению это не то, чего заслуживает команда. "Мы верим, что можем выступать лучше" - подытожил вице-президент, слова которого приводит France Football. И спустя неделю после этого интервью с целью улучшить качество выступлений вместо Жардима был назначен практически не имеющий серьезного опыта работы Морено.Испанец, соглашение с которым рассчитано до июня 2022-го года, приступит к работе уже на следующей неделе. Времени на раскачку нет - 4 января у "Монако" кубковый матч с "Реймсом". Но в случае с Морено не так интересно, когда у него дебютная игра, или сколько у него есть дней на знакомство с командой. Значительно интереснее сам факт выбора Роберто в качестве нового главного тренера. Он получил категорию Pro 17 лет назад, но до этого года работал только в качестве ассистента.Впервые главным он стал в марте, когда начал тренировать сборную Испании после ухода со своего поста из-за болезни дочери Луиса Энрике. При Морено испанцы провели 9 матчей, одержали 7 побед, дважды сыграли вничью, забили 29 голов и пропустили всего лишь 4. Само собой, такие выдающиеся результаты без проблем позволили выйти в финальную стадию Евро-2020. И Морено очень хотел быть и дальше главным тренером национальной команды, но ушел после заключительного матча квалификации, поскольку на свое место вернулся Энрике.Впрочем, несмотря на опыт этого года Морено все еще остается наставником, который никогда не работал в качестве главного в клубном футболе. Выбор руководства "Монако" не кажется очевидным и очень напоминает ситуацию с Анри. Разница только в том, что Морено никогда не был футболистов и не является хоть какой бы то ни было значимой фигурой в истории княжеского клуба. Рисков в назначении Роберто много, и абсолютно не будет удивлением, если в ближайшем будущем он будет уволен, а тот же Жардим вновь вернется в "Монако".Очевидно, что Александра пользовался большим доверием и уважением у Жардима. Российский полузащитник получал много игрового времени - больше него на поле были только Глик и Желсон Мартинш. Результативные действия Головина принесли "Монако" практически половину очко - 12 из 28. При этом Жардим мог использовать его на разных позициях в центральной зоне или на левом фланге. По факту, Саша уверенно доказывал, что он не просто какой-то любимчик тренера, но и реально классный игрок.Перспективы Головина при Морено можно оценить через призму предпочтительной для нового наставника расстановки. В сборной Испании он неизменно использовал 4-3-3. Если перенести эту схему на "Монако", то Головин в нее вполне органично вписывается в тройке с Бакайоко и Фабрегасом. Адриен Сильва по уровню демонстрируемой в этом сезоне игры проигрывает конкуренцию и вряд ли сможет претендовать на место кого-то из названных выше игроков центра поля. По крайней мере, на первых порах работы нового главного тренера.Но есть и другой вариант. В свое время Морено написал книгу с говорящим названием - "Мой рецепт 4-4-2". Хорошая статья о ней и в целом об испанце есть у коллег из Sports.ru. Так вот, 4-4-2 является любимой схемой Роберто, и не исключено, что в "Монако" он сделает выбор именно в ее пользу. И в таком случае, мы понимаем, что на четырех центральных полузащитников будет только два места. Исходя из того, что Бакайоко обладает более выраженными качествами опорника, его попадание в стартовый состав не попадает под сомнение. Основная дилемма тренера развернется между Фабрегасом и Головиным. И здесь совсем нет уверенности, что Морено сделает ставку на молодого россиянина.Впрочем, существует вероятность еще одного развития событий. Кто следит за "Монако", знает, что самая большая проблема команды - игра в обороне. Защитники допускают очень много ошибок, а капитан Глика по проценту брака едва ли не лидер. В этой связи Морено вполне может отказаться от схем, начинающихся на цифру 4, ведь пусть лучше при 5-3-2 или при 5-4-1 сзади будет на одного игрока больше. В таком случае выбор в пользу Головина будет более логичным. Именно он обладает лучшими по сравнению с теми же Бакайоко и Фабрегасом атакующими качествами, которые будут помогать Слимани, Бен-Йеддеру и "Монако" в целом забивать победные голы.