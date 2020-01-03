Футболист "Генгама" погиб в ДТП. Ему было 23 года

L’En Avant Guingamp est en deuil.

Le club a eu l’immense douleur d’apprendre cet apr?s-midi, le d?c?s accidentel de son joueur Nathael Julan.

En ce jour tragique, tous les membres du club s’associent pour adresser leurs condol?ances attrist?es ? la famille de Nathael. pic.twitter.com/BTZmciC9Gd — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) January 3, 2020

Нападающий "Генгама" Натаэль Джулен погиб в ДТП.Футболист, которому было 23 года, на автомобиле возвращался с тренировки и не справился с управлением. Об этом сообщает L’Equipe. Руководство "Генгама" выразило соболезнования родным и близким футболиста."Генгам" находится в трауре. Клуб испытал огромную боль, узнав о смерти нашего игрока Натаэля. В этот трагический день все члены клуба выражают соболезнования семье Натаэля", — говорится в сообщении.