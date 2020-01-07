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Тухель выступил против ухода Кавани из "ПСЖ" этой зимой

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель считает, что нападающий команды Эдинсон Кавани не уйдет зимой. Ранее сообщалось об интересе к уругвайцу со стороны "Атлетико".

"Мы хотим выиграть все титулы. Для этого нужна отличная команда, нужны сложные решения. Это необходимо в таком клубе, как "ПСЖ". Мы не хотим сильно менять состав в зимнее трансферное окно, потому что это не "Монополия". Это люди, это коллектив, команда, в которой есть собственный командный дух. Поэтому каждый приходящий и уходящий футболист приносит свою долю неопределенности. И нам это не нравится. Мы довольны нынешним составом. Надеюсь, он не изменится", — цитирует AFP Тухеля.

"СЭ"


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Теги: Тухель Кавани ПСЖ Лига 1
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