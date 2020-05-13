Ранее сообщалось, что каждый футболист клуба за победу в Лиге 1 получит золотой чехол на свой айфон 11 с индивидуальным нанесением.
— "ПСЖ" никак не связан с данной компанией. Эта компания незаконно использует наше имя, чтобы рекламировать себя, делая вид, что мы прибегли к ее услугам для производства золотых чехлов для телефонов. Эта информация является ложной и вводит в заблуждение, так как подобная практика не соответствует ценностям "ПСЖ", — цитирует заявление клуба Le Parisien.
Напомним, чемпионат Франции был приостановлен досрочно из-за пандемии коронавируса. Позиции клубов были зафиксированы по итогам последнего, 27-го тура. "ПСЖ" стал чемпионом, набрав 68 очков. "Марсель" — второй с 56.
"ПСЖ" не будет дарить золотые чехлы на айфон игрокам
В французском "ПСЖ" опровергли информацию о том, что каждый игрок команды за победу в Лиге 1 получит золотой чехол на айфон.
Фото: Getty Images
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