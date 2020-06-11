Ванда Нара: я занимаю место в мужском мире, где женщин рассматривают как посудомоек

Супруга нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о своей агентской деятельности.

Фото: Goal.com

Напомним, Нара является агентом своего мужа.



- Каждый раз, садясь за стол переговоров, я знала, чего хочет Мауро, какие клубы ему нравятся, а какие - нет. Он независим и восхищается женщинами, которые работают и защищают свои права. Вот почему я занимаю место его агента в таком мужском мире, как футбол, где женщин рассматривают только как посудомоек, - приводит слова Нары infobae.com со ссылкой на Gente.



Мауро Икарди заключил контракт с "ПСЖ" до 2024 года. В нынешнем сезоне аргентинец выступал за парижан на правах аренды из миланского "Интера". На его счету 31 матч и 20 забитых голов. Ранее в СМИ сообщалось, что для "ПСЖ" право выкупа Икарди обойдется в 70 миллионов евро.



Сезон Лиги 1 был завершен досрочно. По его итогам парижане стали чемпионами.