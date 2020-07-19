Ковач официально возглавил "Монако"

Французский клуб официально объявил о смене тренера.

Роберто Морено был отправлен в отставку. Команду возглавил Нико Ковач. На официальном сайте сообщается, что тренер подписал трёхлетний контракт.

По итогам досрочно завершённого сезона "Монако" занял девятое место в Лиге 1.

Напомним, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин. Также на просмотре в команде находится воспитанник "Спартака" Антон Митрюшкин.


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Теги: Лига 1 Ковач Морено Головин
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