Защитник "Боруссии" может стать одноклубником Головина

"Монако" может подписать защитника дортмундской "Боруссии" Мариуса Вольфа.

Фото: © AS Monaco

По данным немецкого издания Bild, в услугах игрока заинтересован лично новый главный тренер монегасков Нико Ковач, который знаком с Вольфом по совместной работе в "Айнтрахте".



25-летний футболист в минувшем сезоне провел за "Герту" на правах аренды 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 асисстов. Его контракт с "Боруссией" действует до 2023 года.