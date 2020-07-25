По данным немецкого издания Bild, в услугах игрока заинтересован лично новый главный тренер монегасков Нико Ковач, который знаком с Вольфом по совместной работе в "Айнтрахте".
25-летний футболист в минувшем сезоне провел за "Герту" на правах аренды 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 асисстов. Его контракт с "Боруссией" действует до 2023 года.
Защитник "Боруссии" может стать одноклубником Головина
"Монако" может подписать защитника дортмундской "Боруссии" Мариуса Вольфа.
Фото: © AS Monaco
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