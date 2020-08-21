В матче 1-го тура Лиги 1 "Бордо" и "Нант" не выявили победителя. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Чемпионат Франции
1 тур
"Борд" - "Нант" 0:0
Бордо: Костиль, Пундж (Кватен, 75), Косельни, Байсс, Сабали, Башич, Отавио, Зеркан, Майя (Уден, 46), Чо (Оджим, 75), Превиль (Бриан, 64)
Нант: Лафон, Фабио, Траоре (Аппиа, 82), Паллуа, Жиротто, Луза, Чиривелья, Бамба (Блас, 90), Мутуссами (Коко, 83), Кулибали (Ндилю, 67), Саймон
Предупреждения: Траоре, 45, Превиль, 59, Отавио, 87, Чиривелья, 89, Ндилю, 90+1
Удаления: Зеркан, 20
"Бордо" и "Нант" не забили голов
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!