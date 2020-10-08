"Счастлив, что теперь являюсь гражданином этой великой страны", - приводит слова Ле Таллека Р-Спорт.
Ранее полузащитник заявлял, что хочет попасть в сборную России. 30-летний игрок не был заигран за сборную Франции.
Напомним, что в чемпионате России Ле Таллек выступал за саранскую "Мордовию" с 2014 по 2015 год. За "Монпелье" 30-летний футболист играет с 2018 года. В нынешнем сезоне французского чемпионата хавбек провел 6 матчей и результативными действиями не отметился.
Француз Ле Таллек получил российское гражданство
Полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек завершил все необходимые процедуры и получил российское гражданство.
Фото: ФК "Монпелье"
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