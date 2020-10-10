Тьяго Мотта может возглавить "ПСЖ"

Бывший игрок "ПСЖ" Тьяго Мотта может вернуться в парижский клуб.

Фото: ФК "Дженоа"

Как сообщает источник, руководство "ПСЖ" рассматривает кандидатуру Мотты на пост главного тренер команды. Нынешний наставник "ПСЖ" Томас Тухель недавно выразил недовольство работой клуба на трансферном рынке, что не понравилось руководству.



Последним местом работы 38-летнего Мотты был "Дженоа".



Источник: RMC Sport