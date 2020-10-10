Тьяго Мотта может возглавить "ПСЖ"

Бывший игрок "ПСЖ" Тьяго Мотта может вернуться в парижский клуб.
Фото: ФК "Дженоа"
Как сообщает источник, руководство "ПСЖ" рассматривает кандидатуру Мотты на пост главного тренер команды. Нынешний наставник "ПСЖ" Томас Тухель недавно выразил недовольство работой клуба на трансферном рынке, что не понравилось руководству.

Последним местом работы 38-летнего Мотты был "Дженоа".

Источник: RMC Sport

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Лига 1 ПСЖ Мотта
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Наставник Турции: у нас сильный противник — фаворит группы
Источник: московские клубы не проявляют интерес к Ристовски
Булыкин: в матче с Турцией Черчесов поставит лучшего на данный момент вратаря 1
Кавани: не могу дождаться, когда начну тренироваться с новыми одноклубниками
С основным составом "Динамо" тренируется три игрока молодёжной команды
Правый защитник Ристовски интересен "Спартаку" и "Динамо" 2
Болельщица ЦСКА потратила полгода на вышивку портрета Акинфеева (фото) 2
"Зенит" планирует подписать защитника из "Балтики" 4
17-летний Фати — лучший игрок месяца в Ла Лиге 1
"Эй, EA Sports, нам нужно поговорить". Твиттер "Локо" возмутился залысиной Гилерме в FIFA (фото)
Дзюба показал, как ему прокатили мяч в домик на тренировке (видео)
Тьяго Мотта может возглавить "ПСЖ"
Вендел приступит к тренировкам с "Зенитом" не раньше 13 октября 1
Агент: к Норманну был интерес, но "Ростов" не захотел его отпускать
Роналду зарабатывает больше всех в Серии А
Радимов: сборная России опытная, поражение от шведов на ней никак не отразится 2
Ибрагимович вернулся на базу "Милана" после выздоровления от коронавируса
Гекдениз Карадениз: у Турции более талантливые игроки, чем у России 2
Мостовой: Кульков был игроком большого и разностороннего таланта
Тарханов в понедельник приступит к работе в болгарской "Славии"
Люксембург обыграл Кипр, Черногория победила сборную Азербайджана 1
Романцев отреагировал на смерть Кулькова 2
Норманн готов зимой покинуть "Ростов" 1
Василий Кульков справился с Марадоной, гремел в Европе со «Спартаком» и в Португалии, но его сгубил рак 10
Роналду сыграет с Францией в специальных бутсах
Самедов: Россия - фаворит в матче с Турцией
Мурзагулов: "Уфа" жила до сентября этого года на бюджет средней команды ФНЛ
Источник: "Динамо" подпишет голкипера "Ленинградца"
Уткин: Кульков - страшно невезучий парень. Вот и ушел рано 1
Черчесов — о смерти Кулькова: мы вместе играли. Пусть земля ему будет пухом 1
Все новости
-