"Марсель" готов предложить за переход Сентонза 8 млн евро плюс бонусы, сообщает журналист Флориан Хольсбек.
Ранее была информация, что "Спартак" хотел приобрести Сентонза за 4 млн евро.
В текущем сезоне Лиги 1 24-летний правый защитник в составе "Метца" 6 матчей.
"Марсель" может приобрести Сентонза, который интересен "Спартаку"
Защитник "Метца" Фабьен Сентонз попал в сферу интересов "Марселя".
Фото: ФК "Метц"
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