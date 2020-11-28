ПСЖ потерял очки во втором туре Лиги 1 подряд, забив 2 гола за 2 минуты

В матче 12 тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле сыграл вничью с "Бордо" со счетом 2:2.

Фото: AFP

Встреча 12 тура Лиги 1 в Париже между ПСЖ и "Бордо" завершилась вничью 2:2. На 10 минуте матча защитник хозяев Тимоти Пембеле головой поразил собственные ворота, пытаясь выбить мяч после углового. На 27 минуте форвард парижан Неймар сравнял счет с пенальти и почти тут же Мойзе Кин вывел "Пари Сен-Жермен" вперед. На 60 минуте игрок "Бордо" Ясин Адли ударом со средней дистанции установил окончательный счет.



ПСЖ не может победить второй матч подряд (в предыдущем туре парижане проиграли 2:3 на выезде "Монако"), однако продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции с 25 очками в 12 матчах. "Бордо" набрал 16 очков и находится на промежуточной 11 строчке.



Чемпионат Франции



12 тур



ПСЖ - Бордо 2:2 (2:1)



Голы: Пембеле (авт.), 10, Неймар (пен.), 27, Кин, 28, Адли, 60