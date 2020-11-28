Аллегри может сменить Тухеля в "ПСЖ"

Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру во Франции.

Фото: ФК "Ювентус"

Итальянский специалист является основным кандидатом на смену главному тренеру "ПСЖ" Томасу Тухелю, сообщает Le10sport.com.



Напомним, что последним клубом Аллегри был туринский "Ювентус", который итальянец возглавлял в период с 2014 по 2019 год.



В текущем сезоне Лиги 1 "ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице, набрав, 25 очков.