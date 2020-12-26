Почеттино может позвать Эриксена и Алли в "ПСЖ", если его назначат тренером

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен и хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли могут перейти в "Пари Сен-Жермен".

Фото: Getty Images

О приобретении этих игроков руководство "ПСЖ" может попросить Маурисио Почеттино, если его назначат главным тренером парижского клуба.



Отмечается, что трансферы Эриксена и Алли, с которыми Почеттино работал в "Тоттенхэме", могут состояться уже в январе.



Источник: Evening Standard