О приобретении этих игроков руководство "ПСЖ" может попросить Маурисио Почеттино, если его назначат главным тренером парижского клуба.
Отмечается, что трансферы Эриксена и Алли, с которыми Почеттино работал в "Тоттенхэме", могут состояться уже в январе.
Источник: Evening Standard
Почеттино может позвать Эриксена и Алли в "ПСЖ", если его назначат тренером
Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен и хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли могут перейти в "Пари Сен-Жермен".
Фото: Getty Images
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