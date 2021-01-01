Почеттино прибыл в Париж, чтобы уладить последние детали контракта с "ПСЖ"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прилетел в Париж, чтобы уладить последние детали контракта с "Пари Сен-Жермен".

Фото: Reuters

Ожидается, что вскоре стороны уладят детали сделки, после чего "ПСЖ" объявит о назначении Почеттино на пост главного тренера.



Отметим, что аргентинский специалист сменит на посту наставника парижан Томаса Тухеля. Последний был уволен 29 декабря.



Источник: Mundo Deportivo