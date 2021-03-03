Аленичев заявил, что Головин, проводящий третий сезон в "Монако", уже освоился в Лиге 1. Также он выразил надежду на то, что нынешний сезон станет прорывным в карьере Александра.
"Головин уже третий сезон в Лиге 1, уже адаптировался. Правда, у него тренеры меняются слишком часто, но тем не менее Саша уже привык к этому. Надеюсь, что этот сезон будет для него прорывным", - сказал Аленичев.
Отметим, что в текущем розыгрыше Лиги 1 Головин принял участие в 11 матчах, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.
Источник: Известия
Аленичев: надеюсь, этот сезон станет прорывным для Головина
Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: "Монако"
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