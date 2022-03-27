"Мы все знаем, что Головин пропустил тренировочные сборы, как сказал Валерий Георгиевич, из-за логистики. Он уже давно восстановился, играет в старте. У него все замечательно, он спокойно работает. Слава богу, ничего не беспокоит. Готовится к очередному туру чемпионата Франции", - сказал Клюев.
Полузащитник Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году за 30 млн евро. Текущее соглашение россиянина с монегасками рассчитано до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 млн евро.
В текущем сезоне Головин провел 31 матч во всех турнирах, на его счету 3 забитых мяча и 6 результативных передач. В общей сложности за "Монако" он сыграл в 122 матчах и забил 16 голов.
"Монако" 3 апреля в гостях сыграет против "Меца". В таблице Лиги 1 монегаски занимают 7-е место.
Источник: "СЭ"
Агент: Головина ничего не беспокоит, он спокойно работает и готовится к очередному туру Лиги 1
Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии россиянина.
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