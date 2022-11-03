– Уже во время игры за "Монако" у Саши были предложения от других иностранных клубов из топ-лиг. Были ли это топ-клубы? Им интересовались хорошие команды. Саше сейчас очень комфортно в "Монако". Он сосредоточен на ближайших матчах Лиги Европы и играх Лиги 1. Новости по поводу контракта с "Монако" будут, подождите чуть-чуть, – цитируют агента "РИА Новости".
Российский полузащитник Александр Головин стал игроком французского "Монако" летом 2018 года, сразу после Чемпионата мира по футболу, который проходил тогда в России. Последнее продление контракта между футболистом и клубом произошло в марте 2020 года. Действующее соглашение между Александром Головиным и "Монако" рассчитано до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Александр принял участие в девятнадцати матчах за французский клуб, проведя на поле в сумме 1298 минут во всех турнирах. На счету у Головина два забитых мяча и три результативных передачи.
Агент Головина: у Саши были предложения от иностранных клубов из топ-лиг. Новости по контракту с "Монако" будут позже
Футбольный агент Александр Клюев высказался о перспективах своего клиента, российского полузащитника французского "Монако" Александра Головина.
Фото: Global Look Press