"С чем связано, что стал больше бить, брать игру на себя? Это и требование тренерского штаба, и собственные ощущения позволяют действовать именно так. Всё-таки и в команде, и в лиге играю уже не первый год. Есть определённая уверенность и понимание того, как нужно сыграть в той или иной ситуации. Самое главное, чтобы всё это было на пользу команде", - приводит слова Головина "Чемпионат".
Напомним, накануне гол Головина принес "Монако" победу в матче 14-го тура Лиги 1 над "Тулузой" (2:0). За тур до этого Головин отличился во встрече против "Анже" (2:0).
Всего в нынешнем сезоне в активе Головина 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "Монако" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 млн евро.
После 14 туров "Монако" занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды Филиппа Клемана 27 набранных очков.
Головин - о голе во втором туре Лиги 1 подряд: есть определенная уверенность, я не первый год в команде
Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал голы в последних турах чемпионата Франции.
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