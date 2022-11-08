- Саша прогрессирует как игрок в "Монако" и растет вместе с командой. "Монако" — большой клуб. Сейчас он здесь. Дальше будем смотреть. Пока все его мысли связаны с предстоящей игрой с "Марселем", — приводит комментарий Клюева "РБ Спорт".
Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2016 году за 30 миллионов евро. Матч 13 тура против "Анже" (2:0) стал для полузащитника 150 за "Монако". В нем он забил гол, сделав счет 2:0. Контракт Головина с монегасками рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость полузащитника, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро. Ранее СМИ сообщали об интересе английских клубов к Головину.
Агент Головина – о будущем игрока: "Монако" — большой клуб, сейчас он здесь. Дальше будем смотреть
Агент атакующего полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев прокомментировал будущее игрока в клубе.
Фото: Global Look Press