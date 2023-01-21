- Для меня лучший российский футболист на данный момент — Александр Головин. У него огромный потенциал, он может заиграть в любой европейской лиге, это топ-игрок. Алексей Миранчук тоже отличный футболист с хорошими качествами, но Головин талантливее него, на мой взгляд. – приводит мнение Карреры "РБ Спорт".
26-летний атакующий хавбек из России Александр Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года. В этом сезоне футболист является одним из ключевых игроков монегасков и набрал 4+6 по системе гол плюс пас за 27 встреч во всех соревнованиях.Различные источники сообщают, что Головиным интересуются клубы из АПЛ. 27-летний россиянин Алексей Миранчук в 2020 году перебрался в итальянскую "Аталанту". За команду Джан Пьеро Гасперини россиянин играл довольно мало и летом 2022 года отправился в аренду в "Торино". За "быков" воспитанник "Локомотива" в 13 играх забил 3 гола и оформил 2 ассиста. Сегодня Алексей сыграет против "Фиорентины" в рамках 19-го тура Серии А. Оба футболиста в своем активе имеют чемпионский титул РПЛ, а также доходили в составе сборной России до четвертьфинала ЧМ-2018.
Каррера: Головин – лучший российский футболист на данный момент. Александр талантливее Миранчука
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о том, кто является лучшим российский футболистом.
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