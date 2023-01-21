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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
0 - 0 0 0
ЧелсиЗавершен
Саутгемптон
0 - 1 0 1
Астон Вилла2 тайм
П1 55X 6.2П2 1.15
Борнмут
1 - 1 1 1
Ноттингем Форест2 тайм
П1 12X 1.14П2 11
Лестер Сити
2 - 2 2 2
Брайтон2 тайм
П1 19X 1.11П2 10
Вест Хэм
2 - 0 2 0
Эвертон2 тайм
Кристал Пэлас
20:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 4.4X 3.6П2 1.86

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
0 - 2 0 2
Реал СосьедадЗавершен
Эспаньол
1 - 0 1 0
Бетис2 тайм
П1 1.19X 5.4П2 40
Атлетико
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.36X 5.2П2 9.2
Севилья
23:00
КадисНе начат
П1 1.78X 3.6П2 4.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Салернитана
20:00
НаполиНе начат
П1 8.6X 5.6П2 1.31
Фиорентина
22:45
ТориноНе начат
П1 1.96X 3.35П2 4.3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
3 - 1 3 1
ГертаЗавершен
Айнтрахт
3 - 0 3 0
Шальке-04Завершен
Штутгарт
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен
Унион
3 - 1 3 1
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
6 - 0 6 0
ФрайбургЗавершен
Кёльн
20:30
ВердерНе начат
П1 2.03X 3.7П2 3.6
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Каррера: Головин – лучший российский футболист на данный момент. Александр талантливее Миранчука

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Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о том, кто является лучшим российский футболистом.
Фото: Getty Images
- Для меня лучший российский футболист на данный момент — Александр Головин. У него огромный потенциал, он может заиграть в любой европейской лиге, это топ-игрок. Алексей Миранчук тоже отличный футболист с хорошими качествами, но Головин талантливее него, на мой взгляд. – приводит мнение Карреры "РБ Спорт".

26-летний атакующий хавбек из России Александр Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года. В этом сезоне футболист является одним из ключевых игроков монегасков и набрал 4+6 по системе гол плюс пас за 27 встреч во всех соревнованиях.Различные источники сообщают, что Головиным интересуются клубы из АПЛ. 27-летний россиянин Алексей Миранчук в 2020 году перебрался в итальянскую "Аталанту". За команду Джан Пьеро Гасперини россиянин играл довольно мало и летом 2022 года отправился в аренду в "Торино". За "быков" воспитанник "Локомотива" в 13 играх забил 3 гола и оформил 2 ассиста. Сегодня Алексей сыграет против "Фиорентины" в рамках 19-го тура Серии А. Оба футболиста в своем активе имеют чемпионский титул РПЛ, а также доходили в составе сборной России до четвертьфинала ЧМ-2018.


Каррера Головин Миранчук Ал
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