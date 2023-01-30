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Кавазашвили - о ситуации с Головиным и Малиновским: когда в спорте преобладает политический шантаж, это ужасно

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Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию вокруг приветствия хавбеков из России и Украины Александра Головина и Руслана Малиновского после матча их клубов.
Фото: РПЛ
- Когда в спорте преобладает политический шантаж, это ужасно. Вы же знаете, что из-за футбола останавливались войны? Спорт должен сближать людей, а не создавать конфликты. Малиновский и Головин обнялись, и никто на это не обратил внимания. А уже потом кто-то это разглядел и надавил. Это что ж такое? Почему украинские националисты создают ажиотаж вокруг человеческих отношений? - передает слова Кавазашвили "КП".

После матча 20 тура французской Лиги 1 "Марсель" - "Монако" (1:1) выступающие за эти команды атакующий хавбек сборной Украины Руслан Малиновский и полузащитник сборной России Александр Головин тепло поприветствовали друг друга, обнявшись. После этого Малиновский подвергся травле в социальных сетях со стороны украинцев, испытывающих ненависть к русским, и был вынужден оправдываться, заявив, что сделал это машинально и поддерживает отстранение россиян от международных соревнований.

Хавбеки сборных России и Украины Головин и Малиновский обнялись после матча "Марсель" - "Монако" (фото)

Украинский вингер "Марселя" Малиновский извинился за объятия с российским хавбеком "Монако" Александром Головиным


Лига 1 Монако Марсель Сборная России Сборная Украины Головин Малиновский Кавазашвили
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